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صنعاء - ياسمين الخيامي - بعد ساعات من دفنه لن تصدق ماذا وجدو عند قبر قتيل فيلا ’’نانسي عجرم’’.. مفاجأة صدمت الملايين (فيديو مرعب وصادم)

وسط حالة من الحزن، شيّعت عائلة محمد الموسى قتيل فيلا نانسي عجرم، جثمان ابنهم اليوم الاثنين، وذلك بعد 50 يوما من وقوع الجريمة ومقتله على يد زوج الفنانة الدكتور فادي الهاشم، القضية التي ما زالت تثير ضجة في الوطن العربي. وأظهر مقطع متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة الموسى في المقابر لغلق صفحة الجدل بشأن دفنه التي استمرت لأيام في الفترة الماضية منذ مقتله. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: ليس اليمنيين ولا الجزائريين ولا الباكستانيين..الشعب الوحيد الذي قهر السلطات وتحدى رجال الامن وصلى صلاة الجمعة في المساجد دون خوف من فيروس كورونا القاتل بعد ساعات من دفنه لن تصدق ماذا وجدو عند قبر قتيل فيلا ’’نانسي عجرم’’.. مفاجأة صدمت الملايين (فيديو مرعب وصادم) شابة جريئة لا تخشى فيروس كورونا تثير جنون السلطات في المملكة وترفض حظر التجوال وتقوم بالرقص في وسط الشارع..شاهد كيف تعاملت معها الاجهزة الامنية وزيرة الصحة المصرية ترعب كل السعوديين والمقيمين وتثير غضب الملك سلمان وولي عهده بهذا التصريح الصادم بشأن فيروس كورونا القاتل وحجم انتشاره في المملكة تستطيع بنفسك دون الحاجة لطبيب معرفة ان كنت انت او احد افراد اسرتك مصاب بفيروس كورنا..عليك فقط القيام بهذه الخطوة البسيطة عندما تصحو من نومك وزير الصحة الامريكي يضع 3 خطوات سهلة وبسيطة تنقذك من فيروس كورنا القاتل وتحميك انت وافراد عائلتك من هذا الفيروس الفتاك ( يمكنك القيام بها في منزلك) لأول مرة منذ انطلاق عاصفة الحزم..مرسوم ملكي من الملك سلمان بن عبد العزيز يسعد كل اطياف الشعب اليمني حتى عبد الملك الحوثي طار فرحا بهذا المرسوم ليس السعال ولا ارتفاع درجة الحرارة ولا ضيق التنفس..علامة جديدة اذا شاهدتها في هذا المكان من جسدك فأنت مصاب بفيروس كورونا القاتل وعليك استدعاء الطواريء فورا شاهد كيف اهتز وجدان العالم وبكى الصغار والكبار..حادث مروع وقع للأم ورضيعها وهي تعبر الشارع..شاهد ماذا فعل الناس لانقاذها ورضيعها( صورة + فيديو صادم) ليست صنعاء ولا عدن: مدينة عربية فقيرة لكنها الاكثر امانا في العالم ولا يمكن ان يصلها فيروس كورونا..وبروفيسور فرنسي يكشف سر حصانتها من الفيروس الفتاك اذا تناولت هذه الفاكهة اللذيذة على الريق مع كوب من الشاي فانها تحميك من امراض فتاكة وتمنع امراض القلب وتمنحك طاقة الشباب حتى لو تجاوز عمرك ال50 عاما خطير للغاية : قطر تثير جنون كل حكام الخليج وتدق ساعة الصفر وتقرع طبول الحرب ضد السعودية ..ووزارة الدفاع القطرية تصدر البيان العسكري رقم ( 1 ) السلطات السعودية تعلن تحذير رسمي وخطير..لا تستدخم هذا المعقم ضد فيروس كورونا ولا تسمح لافراد اسرتك باستخدامه ولا تدخله الى منزلك حتى لو حصلت عليه مجانا منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر..فيروس كورونا سيقتل 3 ملايين ونصف مواطن خلال شهر واحد في هذه الدولة المسلمة، وتحذيرات عاجلة للدول المجاورة Advertisements وردنا الان..اول دولة تباغت كل المغتربين وتثير جنونهم والخوف ينتشر في كل العائلات بعد توجيه الدعوة المخيفة لمغادرة أراضيها بسبب فيروس كورونا القاتل هل تذكرون الفلكي “ميشال حايك” الذي تنبأ بمقتل “عبدالعزيز الفغم”..شاهد كيف ارعب كل الحكام الخليجيين والعرب وما سيفعله فيروس “كورونا” بهم (فيديو صادم) أمريكا الغادرة تثير رعب الملوك والأمراء وتباغت دولة خليجية حليفة بعقاب صارم وكارثي اثار جنون الجميع..لن تصدق العقاب الامريكي المرعب ضد هذه الدولة وداعًا للسرطان والسكر وضغط الدم وأمراض القلب: تناول هذا المشروب المنزلي ينهي معاناتك الى الأبد.. شاهد(طريقة التحضير) اذا تناولت هذا المشروب السحري يوميا انت وافراد عائلتك فلن يصيبكم فيروس كورونا القاتل ..حتى لو هاجمكم الفيروس فإن هذا المشروب السحري سيقضي عليه أمير دولة الكويت يباغت الجميع ويعلن فك الارتباط مع السعودية..والديوان الاميري يصدر البيان رقم(1) وصحيفة كويتية تكشف السر وراء القرار الصادم “الأميرة هيا” تباغت الجميع وتبكي اخوها ملك الاردن وتهز وجدان الاسرة الحاكمة في الاردن وتكشف معلومات صادمة عن السبب الحقيقي لهروبها وبناتها (صورة صادمة ) ولي عهد ابو ظبي يقصم ظهر الداعية الشهير وسيم يوسف ويسحب جنسيته الاماراتية، ومحكمة الجنايات في ابو ظبي تباغته بقرار صادم جعله يبكي من شدة القهر تحذير صيني مرعب..اياك ان تأكل لحم هذا الحيوان حتى لو كنت ستموت جوعا لأنك ستصاب مباشرة بفيروس كورونا القاتل ( شاهد صورة للحيوان الممنوع اكله ) المملكة تثير رعب المقيمين والمواطنين وصافرات الانذار تدوى قبل قليل في سماء العاصمة..والسلطات تعلن حظر تجوال شامل وتحذر الجميع من المخالفة فيروس كورونا يجبر وزير خليجي على الفرار..والرعب يسيطر على العائلات الخليجية لأن الوزير هو المسؤول عن محاربة الفيروس الفتاك ( فيديو صادم ) ليس بسبب السلاح ولا بفيروس كورونا..علماء يؤكدون ان المملكة ستختفي من على خارطة العالم ومعها هذه الدولة العربية بسبب كارثة مروعة لا تخطر على البال الصين تفجر مفاجأة وتزف بشرى سارة للعالم ..وتعلن رسميا عن اكتشاف علاج يقضي على قيروس كورونا القاتل في 48 ساعة فقط ..( صورة واسم وجنسية الطبيبة التي انقذت العالم ) تحذير عاجل ..هذا النوع من الجوالات ينقل اليك فيروس كورونا القاتل، فتخلص منه قبل ان يقضي عليك انت وافراد عائلتك ( تعرف على نوع الجوال الخطير ) وحرصت محامية أسرة القتيل الدكتورة رهاب بيطار، على توديع الراحل على طريقتها الخاصة؛ إذ نشرت صورا لنعشه وكتبت قائلة: ‏محمد الموسى إلى مثواه الأخير . وأضافت: "‏اللهم ارحمه وعوضه عن كل ألم أصابه بـ جنة عرضها السموات والأرض، اللهم اجعله في روضة وبستان في نعيم دائم ودار خلد تحت ظل الرحمن".

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