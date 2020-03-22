شكرا لمتابعة خبر عن شابة جريئة لا تخشى فيروس كورونا تثير جنون السلطات في المملكة وترفض حظر التجوال وتقوم بالرقص في وسط الشارع..شاهد كيف تعاملت معها الاجهزة الامنية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - شابة جريئة لا تخشى فيروس كورونا تثير جنون السلطات في المملكة وترفض حظر التجوال وتقوم بالرقص في وسط الشارع..شاهد كيف تعاملت معها الاجهزة الامنية

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