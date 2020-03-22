شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طارق صالح يكشف طريقة نشر الميليشيا للكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مارس 2020 صنعاء - الخليج 365 هاجم قائد المقاومة الوطنية، العميد طارق محمد عبدالله صالح، اليوم الأحد، زعيم مليشيا الحوثي متهماً إياه بأنه من سيدخل كورونا لليمن عن طريق الحرس الثوري الإيراني.

Advertisements وكتب طارق في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "المنافق عبدالملك الحوثي أنت من سيدخل كرونا إلى اليمن بواسطة خبراء الحرس الثوري الإيراني". وأضاف"إيران ادخلت فيروس كرونا إلى لبنان والان تريد ادخاله إلى اليمن خدام خدام الجرافي".

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