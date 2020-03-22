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طارق صالح يكشف طريقة نشر الميليشيا للكورونا

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صنعاء - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مارس 2020

طارق صالح يكشف طريقة نشر الميليشيا للكورونا

صنعاء - الخليج 365

هاجم قائد المقاومة الوطنية، العميد طارق محمد عبدالله صالح، اليوم الأحد، زعيم مليشيا الحوثي متهماً إياه بأنه من سيدخل لليمن عن طريق الحرس الثوري الإيراني.

 

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وكتب طارق في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "المنافق عبدالملك الحوثي أنت من سيدخل كرونا إلى اليمن بواسطة خبراء الحرس الثوري الإيراني".

 

وأضاف"إيران ادخلت فيروس كرونا إلى لبنان والان تريد ادخاله إلى اليمن خدام خدام الجرافي".

 

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