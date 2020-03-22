شكرا لقرائتكم خبر عن صادم.. القبض على عروسين في حفل زفافهما بدولة عربية والان مع التفاصيل

كتبت ياسمين التهامي في الأحد 22 مارس 2020 01:55 مساءً - صادم.. القبض على عروسين في حفل زفافهما بدولة عربية

في واقعة صادمة، تحول حفل زفاف من الفرح والاحتفال إلى الحزن والصراخ، بعد أن اقتحمت قوات الأمن في الجزائر الحفل وألقت القبض على العروسين، بسبب مخالفتهما إجراءات الدولة التي اتخذتها لمواجهة فيروس كورونا بحظر التجمعات والاحتفالات.

وحسب صحف محلية، فقد فوجئ عروسان أثناء احتفالهما بزواجهما في مدينة عنابة شرق العاصمة الجزائرية، بالشرطة تدخل عليهما قاعة الاحتفال واعتقالهما،على خلفية انتهاكهما وجميع المدعوين أيضا تدابير مكافحة فيروس كورونا المستجد، كما تم وضع جميع المدعوين داخل الحجر الصحي.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي سلطات الأمن العديد من البلاغات، التي تفيد بإقامة حفلة زفاف على بعد 600 كلم شرق العاصمة.

وارتفع عدد وفيات فيروس كورونا في الجزائر إلى 15 حالة، مقابل تسجيل ارتفاع في عدد الإصابات المؤكدة التي وصلت إلى 139 حالة، حسبما كشفت لجنة متابعة ورصد الوباء كورونا التابعة لوزارة الصحة.

كما تم تسجيل شفاء 22 حالة إلى جانب وجود 34 حالة مشتبه بإصابتها متواجدة عبر مختلف مستشفيات الوطن.

كما حدد المصدر نفسه معدل أعمار الوفيات بـ 64 سنة، جميعها يعاني من أمراض مزمنة.

وقال الناطق الرسمي للجنة أنه تم تسجيل 78 حالة بولاية البليدة من مجموع 139 حالة، فيما تم تسجيل 8 حالات وفاة



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