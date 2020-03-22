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عدن - ياسمين التهامي - شاهد اخر ماورد الأن : خسائر فادحة .. الجيش الوطني يكشف خسائر الحوثيين خلال الساعات الماضية في البيضاء ؟!

Advertisements شاهد كيف استغلت الأميرة هيا : كورونا على ابن راشد_ ضرب دبي في مقتل وآخر أمل لإنقاذ اقتصاد الإمارة المتهالك يتبخر "تفاصيل"! شف الجیش الوطني، عن خسائر ملیشیا الحوثي الإنقلابیة، خلال الساعات الماضیة،

في المواجھات الدائرة بین القوات الحكومیة والحوثیین بمحافظة البیضاء (وسط الیمن).

وأكد الجیش الوطني سقوط 100 من مسلحي جماعة الحوثي بین قتیل وجریح وأسیر

في معارك بمحافظة البیضاء.

وقال المركز الإعلامي للجیش، في بیان، إنھ تم شن ھجوم على مواقع جماعة الحوثي

بجبھة قانیة التابعة لمحافظة البیضاء واستعاد مواقع "القطور" و"التباب السود"، من

أیدي مسلحي الجماعة.

وأشار إلى أن خسائر الحوثي بلغت نحو 100 بین قتیل وجریح وأسیر، إضافة إلى

استعادة الجیش عددا من الآلیات العسكریة وكمیات (لم یحددھا) من الذخائر المتنوعة.

وتشھد محافظة البیضاء معارك عنیفة بین ملیشیا الحوثي وقوات الجیش الوطني التي

تمكنت من تحریر عدد شف الجیش الوطني، عن خسائر ملیشیا الحوثي الإنقلابیة، خلال الساعات الماضیة،في المواجھات الدائرة بین القوات الحكومیة والحوثیین بمحافظة البیضاء (وسط الیمن).وأكد الجیش الوطني سقوط 100 من مسلحي جماعة الحوثي بین قتیل وجریح وأسیرفي معارك بمحافظة البیضاء.وقال المركز الإعلامي للجیش، في بیان، إنھ تم شن ھجوم على مواقع جماعة الحوثيبجبھة قانیة التابعة لمحافظة البیضاء واستعاد مواقع "القطور" و"التباب السود"، منأیدي مسلحي الجماعة.وأشار إلى أن خسائر الحوثي بلغت نحو 100 بین قتیل وجریح وأسیر، إضافة إلىاستعادة الجیش عددا من الآلیات العسكریة وكمیات (لم یحددھا) من الذخائر المتنوعة.وتشھد محافظة البیضاء معارك عنیفة بین ملیشیا الحوثي وقوات الجیش الوطني التيتمكنت من تحریر عدد

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