الحوثيون يحددون سعر لليمنيين : وكئنهم في سوق الاغنام ..1000 ر #1740;ال سعودي مقابل تهرب الفرد الواحد من ؟!

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عدن - ياسمين التهامي - الحوثيون يحددون سعر لليمنيين : وكئنهم في سوق الاغنام ..1000 ریال سعودي مقابل تهرب الفرد الواحد من ؟!

قالت مصادر محلیة، إن عصابات تابعة لملیشیا الحوثي الإنقلابیة، عملت على تھریب

المحتجرین من نقاط التفتیش التابعة للجماعة، بمحافظة البیضاء وسط الیمن، مقابل

مبالغ مالیة.

وحسب المصادر، فإن عصابة تابعة للملیشیات من أبناء رداع،- منطقة الحجز الذي

أقامتھ الملیشیا تحت مبررالحجر الصحي- عملت على تھریب المسافرین المحتجزین

من قبل الحوثیین، وفرضت على الفرد الواحد 1000 ریال سعودي .

وأشارت المصادر، إلى أن بعض من المحتجزین اضطر على دفع ھذا المبلغ مقابل

الخروج من أماكن الحجز خوفاً من انتشار فیروس كورونا، كون الأماكن التي تم

احتجازھم فیھا غیر لائقة صحیاُ.

وكانت ملیشیا الحوثي الانقلابیة منعت، الأسبوع الماضي، حركة التنقل بین

المحافظات الخاضعة لسیطرتھا مع مناطق سیطرة الحكومة في لحج وتعز والبیضاء،

وابتزت مسافرین بدفع مبالغ مالیة كبیرة مقابل السماح لھم بالمرو Advertisements شاهد كيف استغلت الأميرة هيا : كورونا على ابن راشد_ ضرب دبي في مقتل وآخر أمل لإنقاذ اقتصاد الإمارة المتهالك يتبخر "تفاصيل"!

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