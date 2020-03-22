عند جثث الحوثيين شاهد ماوجدو ؟!

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عدن - ياسمين التهامي - أسفرت معارك عنیفة بین الجیش الوطني والحوثیین في صرواح عن سقوط مالا یقل

عن 40 قتیلا من الحوثیین وحوالي 20 أسیرا.

الاشتباكات العنیفة وبمشاركة الطیران الحربي أسفرت عن إحراق عربة BMB

جنوب سوق صرواح ، كما استھدف الطیران تعزیزات كبیرة للمیلیشیا وقالت أعداد

منھم.

وتستمر المعارك للأسبوع الثاني في صرواح حیث نجح الجیش الوطني في التقدم

والسیطرة على عدة مواقع والاقتراب باتجاه سوق صرواح.

وعثر الجیش الوطني في مواقع الحوثیین على ورق مكتوبة بالخط الفارسي تتبع

المیلیشیا في إشارة واضحة للدعم الإیراني المستمر والفكر القادم من بلاد فارس Advertisements شاهد كيف استغلت الأميرة هيا : كورونا على ابن راشد_ ضرب دبي في مقتل وآخر أمل لإنقاذ اقتصاد الإمارة المتهالك يتبخر "تفاصيل"!

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