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عدن - ياسمين التهامي - وردنا : شبكة CNN الأمريكية «ترصد» رداً سعودياً رسمياً على سيطرة الحوثيين على معسكر «كوفل» بمأرب دون مواجهات "تفاصيل"!

رصدت شبكة CNN الأمريكية تأكيد سفير المملكة العربية السعودية في اليمن، محمد آل جابر، على ما يتم تداوله عن دخول جماعة الحوثي وسيطرتها على معسكر كوفل في مأرب باليمن دون مواجهات، مستشهدا بحكمة ابن عباد.

وقال السفير آل جابر في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "أخي جلال وكل من لديه صراعات سياسية حزبيه أو معارضة للشرعية، فاني أود أن اذكركم بحكمة ابن عباد: ’رَعْيُ الجِمال خَيْرٌ من رَعْي الخَنازِيْر‘ فالصراعات السياسية يمكن حلها بين اليمنين بالحوار والأعراف القبلية لأنهم عرب أقحاح ويؤمنون بالدولة وحكم القانون بعكس الحوثي المدعوم من ايران".

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جاء ذلك في رد للسفير السعودي على صاحب حساب جلال الشرعبي الذي يُعرف نفسه بـ"صحفي يمني"، حيث قال الأخير في تغريدته: "الحوثيون يدخلون معسكر كوفل في مأرب قبل ساعات ويسيطرون على مخازن السلاح والمعدات دون مواجهات بعد انسحاب قوات الشرعية من المعسكر بإتجاه شبوة".

وعن آخر التطورات بالمشهد اليمني، أعلن العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف "دعم الشرعية" في اليمن، الثلاثاء، أن "قوات التحالف البحرية رصدت صباح اليوم محاولة للمليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بالقيام بعمل عدائي وإرهابي وشيك بجنوب البحر الأحمر باستخدام زورقين مفخخين ومسيّرين عن بعد، قامت المليشيا الحوثية الإرهابية بإطلاقهما من محافظة الحديدة".

وأضاف العقيد المالكي وفقا لبيان نقلته وكالة الأنباء السعودية، أنه "تم إعطاب وتدمير الزورقين التي تمثل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي وطرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر".