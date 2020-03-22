شكرا لقرائتكم خبر عن صادم : فنان عربي يثير جدلا واسعا بسبب نشره صورة وهو يرتدي هذه الملابس النسائية الفاضحة في هذه المناسبة العالمية"صور" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - < >أثار فنان عربي شهير، جدلًا واسعًا وصدمة، بعد أن ظهر وكأنه تحول جنسيًا، خاصة بعد الاتهامات التي طالته بالشذوذ.

وظهر الفنان المغربي المثير للجدل فيصل عزيزي، في صور وصفت بالـ "مريبة" على حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات«إنستجرام»، تزامنا مع احتفال النساء بيومهن العالمي، حيث حصد المنشور العديد من التعليقات المنتقدة والمهاجمة.

وكان الفنان المغربي الشاب يرتدي شعرا مستعارا وحمالة صدر وكأنه امرأة، وأرفقها بتدوينة جاء فيها:"اليوم الذي أتيحت لي فيه فرصة أداء دور نسوي، فهمت أن أصعب شيء في الدنيا هو أن تكون إمرأة. سيدتي، ان الطريق نحو حقوقك لا زالت طويلة و هذا اليوم العالمي ليس سوى فخ من فخوخ المجتمع الرجولي الفاشل. كوني عيدًا لنا كل يوم بحريتك و تعبيرك عن ذاتك، بامتلاكك لجسدك و بعدم خضوعك لقوانين وضعت منذ عصور لتقليص حضورك و نفوذك. عيشي."

ومن الجدير ذكره أن فيصل عزيزي سبق وأن تلقى مرارا اتهامات بالشذوذ الجنسي بسبب منشوراته المثيرة للجدل والتي غالبا ما يظهر فيها واضعا ماكياجا أو مرتديا ملابس نسائية، وهو الأمر الذي ظل ينفيه المعني بالأمر في كل مرة. أهم الأخبار من الخليج 365:​ Advertisements

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