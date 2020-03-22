شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز عناوين أخبار "الخليج 365" للفترة الصباحية ليومنا الأحد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مارس 2020 الخليج 365 - علي كامل: ينشر "الخليج 365"، أبرز عناوين الأخبار للفترة الصباحية ليومنا هذا الأحد 22 مارس/ آذار 2020:

- تقرير يرصد انتهاكات مليشيا الحوثي الإيرانية ضد المواطنين والمنشآت بالحديدة https://www.elyamnelaraby.com/468455 - خبير اقتصادي يكشف تبعات فيروس كورونا على الاقتصاد.. ويطرح الحلول https://www.elyamnelaraby.com/468448 - أسر 20 حوثيا بعد محاولة تسلل فاشلة في صرواح بمأرب https://www.elyamnelaraby.com/468440 - القوات الجنوبية تفشل زحفا ميدانيا للمليشيات في مريس الضالع https://www.elyamnelaraby.com/468436 - حملة توعوية ضد فيروس كورونا في كتاف صعدة https://www.elyamnelaraby.com/468433 - مليشيا الحوثي تدشن حملة تجنيد إجباري في إب https://www.elyamnelaraby.com/468429 Advertisements - شاب من إب يحرص على دفن سوري توفي بإيطاليا جراء كورونا https://www.elyamnelaraby.com/468427 - بالأسماء.. سقوط مزيد من الصرعى الحوثيين من أبناء إب https://www.elyamnelaraby.com/468415 - رغم تحذيرات من التجمعات بسبب كورونا.. المليشيا تنظم فعالية بإب https://www.elyamnelaraby.com/468414 - 20 عنصراً من المليشيات في قبضة القوات الحكومية بصرواح مأرب https://www.elyamnelaraby.com/468408 - المليشيا تحول نقاط التفتيش بين المحافظات لوسائل جديدة لابتزاز المسافرين https://www.elyamnelaraby.com/468402 - مصادر: الحوثيون يعترفون بفشلهم الكبير بمعارك صرواح والضالع والبيضاء https://www.elyamnelaraby.com/468390 - قتلى وجرحى في اشتباكات بين قيادات حوثية ومتحوثين شرقي تعز https://www.elyamnelaraby.com/468378 - مستشفيات الحديدة تستقبل 18 قتيلا و28 جريحا حوثيا https://www.elyamnelaraby.com/468376

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين أخبار "الخليج 365" للفترة الصباحية ليومنا الأحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.