أسر 20 حوثيا بعد محاولة تسلل فاشلة في صرواح بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مارس 2020

الخليج 365 ـ مأرب

أحبطت قوات الجيش الوطني، بإسناد المقاومة الشعبية، صباح اليوم الأحد، محاولة تسلل نفذتها مليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة صرواح بمحافظة مارب.



وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن مجاميع من مليشيا الحوثي، حاولت التسلل إلى أحد مواقع الجيش الوطني في ميمنة جبهة صرواح، إلا أن الجيش الوطني اشتبك مع العناصر المتسللة، وأسر 20 من المليشيا، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار تحت ضربات الجيش.

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وفي السياق ذاته، أكد المصدر أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، استهدفت بعدّة غارات، تعزيزات وآليات قتالية لمليشيا الحوثي كانت في طريقها إلى جبهة صرواح، وأدت لتدميرها بالكامل ومقتل جميع من كانوا على متنها.

واستهدفت قوات الجيش الوطني، في وقت متأخر من مساء أمس السبت، بقصف مدفعي وصاروخي تجمعات ومواقع متفرّقة للمليشيات الحوثية الانقلابية، ما أسفر عن خسائر بشرية ومادية في صفوفها.

وتصدت قوات الجيش الوطني، بإسناد من المقاومة وتحالف دعم الشرعية، خلال الأيام القليلة الماضية، وكسرت هجوما عنيفا لمليشيا الحوثي الانقلابية، من عدة محاور، في جبهتي صرواح غرب محافظة مارب، وقانية غرب محافظة البيضاء، وكبدت المليشيا أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى والأسرى، إضافة إلى تدمير عتاد لها