القوات الجنوبية تفشل زحفا ميدانيا للمليشيات في مريس الضالع 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مارس 2020

الضالع - الخليج 365

تمكنت وحدات القوات الجنوبية المشتركة من إفشال زحفا ميدانيا للمليشيات الحوثية في محيط منطقة المواجهات المستمرة بقلب جبهة مريس بمحافظة الضالع،



وحسب قائد اللواء الثاني مقاومة العقيد محمد علي محسن، فإن المليشيات استخدمت المدفعية الثقيلة في قصف مواقع القوات الجنوبية في وينان و الخلل و الحمراء محاولة استحداث ثكنات جديدة هناك.

وطبقا للعقيد محسن، فإن القوات الجنوبية أفشلت العملية الميدانية للمليشيات وشنت قصفا مدفعيا أجبرت من خلاله المليشيات على التراجع صوب ثكناتها السابقة.

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بدوره، أشار عمليات اللواء الثاني مقاومة صبري الحوشبي، ان وحدة الدروع الجنوبية أسندت عملية إفشال الجنوبية من أبطال اللواء الثاني مقاومة لهجوم المليشيات، واستهدفت عددا من الثكنات الحوثية بضربات نوعية ناجحه.

هذا و تحاول المليشيات الحوثية إحراز تقدم ميداني في جبهات مريس، و التقدم نحو مدينة الجبارة و معسكر الصدرين، في ظل استماتة كبيرة من أبطال القوات الجنوبية المشتركة التي تواصل ابتلاع زحوفات الحوثيين هناك.

إلى ذلك تخيم حالة من الهدوء و الترقب تفاصيل موقف السبت العسكري بجبهات شمال و غربي الضالع، حسب ما ورد في إحاطة القيادي بألوية الصاعقة العقيد وضاح الأزرقي، التي تحصل عليها المركز الإعلامي لجبهة الضالع.