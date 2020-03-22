موقع أميركي يطلق وصفاً جديداً على مرتزقة السعودية والامارات في اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – متابعات



وصف موقع أميركي مرتزقة الإمارات في جنوب البلاد بأحذية أبوظبي ومرتزقة السعودية في شبوة بأحذية الرياض.

وقال المونيتور الأمريكي في تقرير له إن الإمارات لا تمتلك “احذية” في اليمن إلا في عدد من المدن جنوب البلاد، وهم من ساعدوها على تحقيق نفوذ سيادي والتحكم بالمشهد السياسي والعسكري في الجنوب.

واشار الموقع الى الصراعات بين أطراف المرتزقة على محافظة أرخبيل سقطرى، ومدى توغّل الإمارات في الجزيرة وسعيها للتحكم بها عبر مرتزقة الإنتقالي.

وأشار الموقع إلى الوضع المضطرب لجزيرة سقطرى نتيجة الصراع بين مرتزقة الإمارات والسعودية عليها، مسلّطاً الضوء على الإنشقاقات العسكرية في صفوف هادي في الجزيرة مؤخراً.

وقال إن الانشقاقات تشير بوضوح إلى أن سقطرى متنازع عليها وأن الاستقطاب سيستمر.

وأوضح أنه ومنذ اعلان الحرب على اليمن في عام 2015 ، أقامت الإمارات وجودًا كبيرًا في الجزيرة من خلال مشاريعها الخيرية وأنشطتها العسكرية.

وقال إن الإمارات تتخذ من العمل الإنساني ذريعة للنفوذ في سقطرى.