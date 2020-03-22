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عدن - ياسمين التهامي - أصدرت قبائل مراد كبرى قبائل محافظة مأرب، بيانا نارياً ردا على استمرار الشرعية والتحالف في تهميشها وتجاهلها وعدم تنفيذ مطالبها وحقوقها أعلنت من خلاله قرارها الحاسم بسحب جميع مقاتليها من كافة جبهات القتال مع ميليشيا الحوثي.

وقالت قبائل مراد في مضمون بيانها نظرا لإستمرار الشرعية والتحالف في تجاهل قبيلة مراد وتهميشها وعدم تنفيذ مطالبها وحقوقها اضطرينا إلى سحب رجالنا من الجبهات عسكريين ومدنيين وعلى الدولة الممثلة بالشرعية ودول التحالف تكون مسؤولية مديرية محافظة مأرب والعواقب والآثار السلبية التي ستنعكس سلباً على الوضع العام.

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عاجل وفي غاية الخطورة: انقلاب مسلح في مأرب و”قبائل مراد” تصدر بيانا ناريا وتفاجئ الشرعية والتحالف بهذا القرار الصادم؟! (وثيقة)

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وفيما يلي يعيد “الميدان اليمني” نشر نص بيان قبائل مراد :

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العاملين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وبعد فقد تم اجتماع مشايخ واعيان قبيلة مراد المرفقة أسمائهم بهذا البيان وذلك يوم الجمعة الموافق 20/ 3/2020م بمنزل الشيخ ضيف الله عوض بحيبح وتم صياغة هذا البيان ونصه كالتالي:

في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد بشكل عام ومحافظة مارب بشكل خاص، وبعد ما حدث مطلع شهر فبراير 2020م من اجتماع مع قيادة التحالف وهيئة الأركان ومحافظ المحافظة، والذي تم فيه طرح القضايا التي تهم أبناء المحافظة عامة ومديريات مراد خاصة، والتي تشكل اكبر تجمع سكاني في محافظ مارب، وتم قبول ما طرحناه وأفادوا بأنه سيتم الرد لتنفيذ الحقوق والواجبات التي يتطلب القيام بها أمام المستجدات التي تحدث على مشارف المحافظة، إلا أنه والى الآن لم يتم تنفيذ ما تم تقديمه خلال الاجتماع من مطالب خاصة بقبيلة مراد،

قبائل مراد تصدر بيانا ناريا ورغم تقديمها تضحيات جسيمة في جميع الجبهات وميادين القتال لا زالت مديريات مراد مهمشة في جميع الحقوق العامة والخاصة، ولم يوفوا بوعودهم، ولم يلفت أي نظر إلى ما تم تقديمه من قبيلة مراد، ولم يعيروا هذا القبيلة أي اهتمام، والتي تمثل 6 مديريات من (14) أربعة عشر مديرية بالمحافظة والبالغ مساحتها 70% من إجمالي مساحة المحافظة، كما أنها مجاور لأربع محافظات واربع جبهات مفتوحة عليها ،كما أن هذه القبيلة قدمت ما يقارب سبعة الف شهيد وجريح، وعليه:

فإننا نؤكد أنه في حالة الاستمرار في تجاهل قبيلة مراد وتهميشها، وعدم تنفيذ مطالبها وحقوقها فإننا سنضطر آسفين إلى سحب رجالنا من الجبهات، عسكريين ومدنيين، ونحفظ بلادنا، وعلى الدولة الممثلة بالشرعية ودول التحالف تكون مسؤولية مديريات محافظة مارب والعواقب والآثار السلبية التي ستنعكس سلبتاً على الوضع العام ..

والله ولي الهداية والتوفيق صادر من اجتماع قبيلة مراد والمرفقة أسمائهم وتوقيعاتهم بتاريخ 20/ 30 / 2020م

الشيخ / صالح محمد صالح القفير الشيخ/ محسن بن حسين البحري الشيخ/ عبدالله حسين وعه الشيخ/ عبدالباري محمد نمران الشيخ / طاهر علي القيسمي الشيخ/ ناصر محسن صالح الراشدي الشيخ/ احمد ضيف الولي العقيد/ فيصل عبد الله علي مجيديع الشيخ/ علي محسن الطعيز الشيخ/ ضيف الله عوض بحيبح الشيخ/ نصار طالب احمد التام الشيخ/ عبدالله عبدربه المنصوري الشيخ/ جمال علي بحيبح العقيد/ ناصر عوض الصلاحي الشيح/ علي العبشلة القردعي الشيخ/ عبدالخالق الذييب الشيخ/ طالب قاسم ابوعشه الشيخ / فهد بن ناصر الجمال الشيخ/ حسن العجي سبولان العميد/ عبدربه سعيد القاضي العقيد/ علي محمد سعد المرادي الشيخ /محمد صالح الحسيني