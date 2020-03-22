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عدن - ياسمين التهامي - شاهد باماذا هدد وتوعد طارق صالح : زعيم الحوثيين وكيف كان الرد "!

Advertisements شاهد كيف استغلت الأميرة هيا : كورونا على ابن راشد_ ضرب دبي في مقتل وآخر أمل لإنقاذ اقتصاد الإمارة المتهالك يتبخر "تفاصيل"! العميد طارق صالح، قائد قوات الحراس الجمهورية، زعيم مليشيا الحوثي عبدالملك الحوثي. وأكد العميد طارق صالح، بان عبدالملك الحوثي عبدالملك الحوثي سيدخل فيروس كورونا الى اليمن. وقال طارق صالح في تغريدة له: ‏المنافق عبدالملك الحوثي انت من سيدخل كورونا إلى اليمن بواسطة خبراء الحرس الثوري. ولفت الى ان إيران ادخلت فيروس كرونا إلى لبنان والان تريد ادخاله إلى اليمن العميد طارق صالح، قائد قوات الحراس الجمهورية، زعيم مليشيا الحوثي عبدالملك الحوثي. وأكد العميد طارق صالح، بان عبدالملك الحوثي عبدالملك الحوثي سيدخل فيروس كورونا الى اليمن. وقال طارق صالح في تغريدة له: ‏المنافق عبدالملك الحوثي انت من سيدخل كورونا إلى اليمن بواسطة خبراء الحرس الثوري. ولفت الى ان إيران ادخلت فيروس كرونا إلى لبنان والان تريد ادخاله إلى اليمن

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