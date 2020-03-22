شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على : الدولة العربية الذي يقيم فيها الكثير من اليمنيين و تشهد ارتفاعاً متسارعا في عدد الوفيات والاصابات الجديدة بـ" كورونا " ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعرف على : الدولة العربية الذي يقيم فيها الكثير من اليمنيين و تشهد ارتفاعاً متسارعا في عدد الوفيات والاصابات الجديدة بـ" كورونا " !

اعلنت وزارة الصحة المصرية عن ارتفاع عدد الوفيات جراء وباء كورونا الى " 10" حالات وارتفاع الاصابات الى " 294" من بينهم " 41" حالة تماثلت للشفاء. واكدت الوزارة في بيان لها انه تم اليوم تسجيل حالتي وفاة لمصابين بفيروس " كورونا " وتسجيل " 9" حالات اصابة جديدة .

ويقيم في مصر الكثير من اليمنيين والذين لم يرد حتي الان تسجيل اي اصابات في أوساطهم . Advertisements شاهد كيف استغلت الأميرة هيا : كورونا على ابن راشد_ ضرب دبي في مقتل وآخر أمل لإنقاذ اقتصاد الإمارة المتهالك يتبخر "تفاصيل"!

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على : الدولة العربية الذي يقيم فيها الكثير من اليمنيين و تشهد ارتفاعاً متسارعا في عدد الوفيات والاصابات الجديدة بـ" كورونا " ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.