شكرا لقرائتكم خبر عن منقبة وصفت بعديمة الحياء تستغل حظر التجوال لترقص رقصة مثيرة على الشارع العام وتثير سخط مدينتها وهكذا تم الحكم عليها .. التفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - < >نشر رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو غريب لفتاة منتقبة تنزل من سيارتها وتدخل في وصلة رقص بأحد شوارع العاصمة الأردنية عمان، أثناء حظر التجوال الذي فرضته السلطات بسبب فيروس كورونا.

ويظهر الفيدية الفتاة وهي تؤدي حركات رقص في الشارع وتعود وتغلق باب سيارتها وتواصل الرقص، بينما قام شخص بتصويرها من مكان مرتفع على ما يبدو أحد العمارات بالشارع.

وأثار الفيديو موجة غضب بين النشطاء في الأردن مطالبين الأمن بالتوصل إليها ومعاقبتها على الاستهتار وخدش الحياء في الشارع.

وبعد انتشار الفيديو، وموجة الغضب التي أحدثها أعلنت مديرية الأمن العام في الأردن إلقاء القبض على الفتاة بعدما اخترقت حظر التجوال، فيما أكد الناطق باسم المديرية إن العاملين في الأمن الوقائي بعد متابعتهم للفيديو المتداول، فقد تمكنوا من تحديد هوية صاحبته وجرى ضبطها وبوشر التحقيق معها.

وكانت السلطات الأردنية قد أعلنت فرض حظر تجول ضمن إجراءات مكافحة تفشي فيروس كورونا في البلاد، فيما حذرت المواطنين من عقوبات تصل إلى السجن لمدة عام وفرض غرامة مالية على المخالفين أهم الأخبار من الخليج 365:​ Advertisements

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