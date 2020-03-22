شكرا لقرائتكم خبر عن هام جدا : فيصل القاسم يفجر العالم بهذه المعلومة الخطيرة بشأن كورونا : هناك مرض أتفه منه قتل 162 شخصا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - < >كشف الإعلامي فيصل القاسم معلومة خطيرة عن فايروس كورونا المستجد الذي يرعب العالم. وألمح "القاسم" في تغريدة له إلى وجود نوع من أنواع التهويل الإعلامي بخصوص كورونا . وقال "القاسم" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر": الدكتور البريطاني فيرنون كولمان مؤلف ١٠٠ كتاب عن الأمراض والأوبئة يسأل دول العالم: لماذا لم تعلنوا عن موت ١٦٢ ألف شخص في العالم من الانفلونزا العادية على مدى الثلاثة أشهر الماضية، بينما صدعتم رؤوسنا بالإعلان عن موت تسعة الاف فقط بسبب كورونا خلال الفترة ذاتها؟ أهم الأخبار من الخليج 365:​ Advertisements

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