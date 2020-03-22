شكرا لقرائتكم خبر عن فنانة خليجية مصابة بكورونا ترقص على أوجاعها رقصا مثيرا للشفقة ونشطاء يرددون : استغفري ربك وتوبي والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - < >تداولت نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنانة ” هند البحرينية ” أثناء رقصها على أنغام عدد من الأغنيات الأجنبية من داخل الحجر الصحي .
وذلك بعد إعلانها عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد عقب عودتها من رحلة إلى أوروبا وخضوعها لتحليل الفيروس الذي ظهرت إيجابية نتيجته فخضعت للحجر الصحي لمدة 14 يوما .
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بسبب مقطع الفيديو تعرضت هند البحرينية إلى عدد من الانتقادات من جانب المتابعين فمن بينهم كتب معلقا قائلا : ” ترقصين بدل ما تقرأين القرآن والأذكار وتستغفرين ربك وتدعين إنه يشفيكي .. خافي ربنا ” .
لتخرج هند للرد على هذا التعليق فقالت : ” اللي بيقولوا لي اذكري الله .. هذا شيء بيني وبين ربي ما لكم شغل فيه وأكيد ما راح أصوره واعرضه ليكم عشان خاطر عيونكم .. فهمتم ”
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