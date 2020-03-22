شكرا لقرائتكم خبر عن الندم والحسرة تسيطران على تركي آل الشيخ بعد تفشي كورونا لهذا السبب الصادم ونبوءة مثيرة منه بشأن الوباء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - < >عبر تركي آل الشيخ - رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية - عن حسرته من توقف كافة النشاطات بعد انتشار فايروس كورونا. وقال آل الشيخ في تغريدة مقتضبة عبر حسابه بـ"تويتر": أتاري الدنيا كانت زينه . وأضاف: عندي ثقة بالله ... ستقهر البشرية الكرونا ... ويعودالعالم أجمل ... الله كبير. وكان تركي آل الشيخ قد أشرف على ما يسمى "موسم الرياض" والذي شهد حضور الكثير من المطربين والمطربات إلى أراضي الحرمين. أهم الأخبار من الخليج 365:​ Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الندم والحسرة تسيطران على تركي آل الشيخ بعد تفشي كورونا لهذا السبب الصادم ونبوءة مثيرة منه بشأن الوباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ناس تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.