شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف ألقت السعودية السفير الصيني في الحجر المنزلي بهذه الطريقة و الأخير ينشر صورا وهو يمارس هذه الاعمال ليثبت ذلك والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - < >
أعلن سفير الصين في السعودية، تشن وي تشينغ، دخوله الحجر الصحي المنزلي، وذلك تلبية لدعوة وزارة الصحة السعودية.
أهم الأخبار من الخليج 365:
ونشر السفير الصيني عبر حسابه في تويتر، عدة صور له بالمنزل وهو يمارس أنشطة منها القراءة والطبخ والرياضة، خلال التزامه بالحجر الصحي.
وقال تشينغ،: "تلبية لدعوة وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، للجلوس في البيت والمساهمة في الأمن الصحي، أجلس في البيت أقرأ الرواية السعودية (ثمن التضحية)".
وأضاف: "أقوم بالرياضة.. أجرب الطبخ.. وأشرب القهوة"، ونصح متابعيه بعدم نسيان غسل أيديهم باستمرار، متسائلًا: "ماذا تفعلون في المنزل؟".
وكانت وزارة الصحة السعودية دعت المواطنين إلى الالتزام بالحجر الصحي المنزلي، قائلة: "ساهم في أمن بلدنا الصحي بالجلوس في بيتك".
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