- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالأسماء.. سقوط مزيد من الصرعى الحوثيين من أبناء إب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مارس 2020
إب - الخليج 365
تتواصل الخسائر الحوثية في مختلف الجبهات من أبناء محافظة إب، وسط اليمن.
وأفادت مصادر محلية، بمصرع عدد من عناصر مليشيا الحوثي من أبناء محافظة إب بنيران القوات الحكومية بجبهة الجوف وصرواح بينهم الصريع عبدالله شداد الحكمي والصريع محمد حسن الحكمي وهما من أبناء مديرية حزم العدين غرب محافظة إب.
كما لقي أحد عناصر المليشيا الحوثية المدعو مطيع محمد عبدالله فرج مصرعه وهو من أبناء مديرية القفر شمال إب، حيث لقي مصرعه بنيران القوات الحكومية.
كانت هذه تفاصيل خبر بالأسماء.. سقوط مزيد من الصرعى الحوثيين من أبناء إب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.