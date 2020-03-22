شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالأسماء.. سقوط مزيد من الصرعى الحوثيين من أبناء إب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مارس 2020

إب - الخليج 365

تتواصل الخسائر الحوثية في مختلف الجبهات من أبناء محافظة إب، وسط اليمن.



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وأفادت مصادر محلية، بمصرع عدد من عناصر مليشيا الحوثي من أبناء محافظة إب بنيران القوات الحكومية بجبهة الجوف وصرواح بينهم الصريع عبدالله شداد الحكمي والصريع محمد حسن الحكمي وهما من أبناء مديرية حزم العدين غرب محافظة إب.

كما لقي أحد عناصر المليشيا الحوثية المدعو مطيع محمد عبدالله فرج مصرعه وهو من أبناء مديرية القفر شمال إب، حيث لقي مصرعه بنيران القوات الحكومية.