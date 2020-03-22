شكرا لبحثكم عن خبر هل تذكرون الداعية وسيم يوسف شاهدو كيف كانت نهايته يوم أمس صادمة وكيف تنكر له أولاد زايد ووجهو له الضربة القاضية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - 2020/03/22 الساعة 09:32 صباحاً (العين أونلاين_متابعات )

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