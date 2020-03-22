شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــاجل : السعودية تزلزل العالم وتعلن عن إنتاج العلاج النهائي لفيروس "كورونا" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نجحت الصين في تطوير لقاح ضد فايروس كورونا، بعد أشهر من انتشار الوباء الذي اجتاح قرابة 150 دولة.

وأعلن السفير الصيني في السعودية تشن وي تشينغ، على حسابه في «تويتر» ، أن باحثين صينيين تابعين للأكاديمية العسكرية للعلوم الطبية، اختبروا لقاحا «آمنا وفعالا» ضد الفايروس، بقيادة الباحثة تشين وي التي دمرت إيبولا قبلاً،

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وأكد السفير أن إنتاج اللقاح سيتم على نطاق واسع، عقب تجربته عمليا في أواخر أبريل القادم وحتى نهاية العام الحالي، بحقن جرعات لـ108 متطوعين للتأكد من سلامته على الإنسان.

لافتا إلى أن بلاده ستتكفل بتسويق اللقاح المسمى MRNA محلياً، بينما تتولى ألمانيا تسويقه عالميا.