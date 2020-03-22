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شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل : مجتهد يكشف تفاصيل خطيرة عن تفشي "كورونا" واخلاء مستشفى بالرياض لحاشيته.. بن سلمان قلق على نفسه والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشف المغرد السعودي الشهير “مجتهد”، اليوم السبت، عن تكتم النظام السعودي على أعداد الاصابات بفيروس كورونا المستجد، والمسمى علمياً “كوفيد 19″، مشيراً إلى أن أعداد الاصابات بالآلاف وربما عشرات الآلاف.
وأضاف المغرد السعودي الشهير في تغريدة رصدتها “وطن”، إن أعداد الإصابات في القطيف أكثر من “5000” إصابة، وفي مكة أكثر من “900” حالة”، لافتاً إلى أن الأعداد في الرياض أكثر من ذلك ولم يتوفر الرقم- كما قال- موضحاً أن النظام السعودي حجز بنايات وفنادق لمن لا يحتاج تنويم، وأن المستشفيات لمن يحتاج علاج.
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وقال إن النظام السعودي كلف أمن الدولة بمراقبة تلك البنايات والفنادق والمستشفيات وحراستها.
وأوضح “مجتهد”، أن البنايات التي حجزها النظام في الرياض كثيرة من بينها سكن جامعة الملك سعود، وفي جدة سكن الجامعة وعمارات جديدة في حي النزهة، وفي المدينة المنورة الفنادق المحيطة بالحرم، وفي مكة المكرمة عدة فنادق وبنايات وتخصيص مستشفى النور بالكامل لحالات التنويم.
وزاد موضحاً أنه في الدمام جرى حجز فندق هوليدي، مشيراً إلى أن فنادق وبنايات أخرى جرى حجزها، وأضاف :” معظم المدن الأخرى فنادق وبنايات أو سكن طلاب “.
وقال إن نظام ابن سلمان أمر بتفريغ المستشفى التخصصي في الرياض، بحجة اكتشاف حالات والحقيقة تجهيزه بالكامل لابن سلمان وحاشيته والعزيزين عليه والسفراء والشخصيات الهامة من الأجانب.
وأضاف :” ابن سلمان نفسه قلق من المرض لأنه من المعرضين للمضاعفات بسبب التعاطي”، مشيراً إلى حظر التجول جرى التهيئة له من خلال إيقاف النشاطات بعد ٨ ليلا.
وكانت وزارة الصحة السعودية، أعلنت السبت، ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 392 بعد تسجيل 48 إصابة جديدة. حسب قولها.
وزعم المتحدث باسم الصحة السعودية أن المملكة سجلت 48 إصابة جديدة بالفيروس ليبلغ إجمالي عدد الحالات المصابة 392 حتى 21 مارس/أذار من عام 2020.
وأشار المتحدث إلى أن 16 حالة مصابة بالمرض المتفشي حول العالم شُفيت، حسبما قال في الإيجاز الدوري حول مستجدات كورونا في المملكة.
وحذرت الصحة السعودية من التجمعات داخل المنزل وخارجه، إذ قال المتحدث باسم الوزارة إنها “خطرة جدا”.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية: ” يجب علينا جميعًا أن نتكاتف ضد هذا الوباء”، وتابع قائلا: “العديد من الأرواح تهدر بسبب التساهل والاستهتار”، على حد تعبيره.
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