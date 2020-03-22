شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد "صورة" لحسين بدر الدين الحوثي تشعل وسائل التواصل الاجتماعي في اليمن..."يدخن السجائر ويمضغ القات" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون في صفحات التواصل الاجتماعي صورة لحسين بدر الدين الحوثي وهو يدخن السجائر ويمضع القات في الوقت الذي بثت فيه قناة "المسيرة " التابعة لمليشيات الحوثية مقتطفات من كلمة زعيم المتمردين عبدالملك الحوثي، بمناسبة الذكرى السنوية للصريع حسين الحوثي.

وأكد عبدالملك الحوثي، في الكلمة التي يلقيها في الاثناء، أن شقيقه حسين، الذي قتل عام 2004، خلال المواجهات مع قوات الجيش، لم يكن ينطق عن الهوى.

جديد "الخليج 365"

Advertisements

وقال الحوثي: خيار الشهيد القائد تميز بالمسؤولية، ولم ينلطق من هوى أو فراغ، ولم يكن الدافع إليه توجيهات من أحد، بل توجيهات من الله سبحانه وتعالى.

وأضاف: المشروع القرآني لحسين واجهته السلطة بإشراف أمريكي كان يعبر عنه السفير الأمريكي في صنعاء بكل وضوح وبعدائية شديدة.

وتابع أن حسين رضوان الله عليه قدم أكثر من 100 درس ومحاضرة لها علاقة بالخيار القرآني وتتجه نحو كل المجالات سياسيا واقتصاديا وإعلاميا وعسكريا.