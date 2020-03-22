شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق كيف اصبح بعد اصبته بـ"كورونا".. هل تتذكرون بطل مسلسل وادي الذئاب "مراد علمدار" هكذا اصبح ( صورة ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بالإضافة لقضايا الطلاق المتبادلة بين الفنان التركي محمد نجاتي شاشماز وزوجته ناجيهان، اشعل فيروس «كورونا» المستجد أزمة جديدة بين الثنائي.

شاشماز عاد حديثاً من أوكرانيا، وأراد رؤية نجليه الذين يقيمان مع والدتهما، إلا أنه تفاجأ برفض ناجيهان لطلبه، وتحججت بضرورة مرور 14 يوماً، وهي فترة حضانة فيروس كورونا، للتأكد من سلامته وعدم اصابته بالمرض خلال رحلته خارج تركيا، الأمر الذي أشعل غضب النجم التركي.

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كل محاولات شاشماز في اقناع زوجته برؤية طفليه باءت بالفشل، الأمر الذي دفعه للاستعانة بالشرطة والمحامين، وبالفعل نجح في أخذ طفليه بعد ساعتين انتظار في سيارته أمام منزل زوجته.

يُذكر أن بطل سلسلة «وادي الذئاب» تزوج من نجاهان في نهاية عام 2012 بعد قصة حب رغم فارق السن بينهما، إذ تصغر كاشيكشي زوجها شاشماز بـ 21 عاماً، وقد رُزق الزوجان بمولودهما الأول أكتوبر 2013، واطلقا عليه اسم «علي نادر»، كما انجبت نجاهان لشاشماز مولودهما الثاني يوليو 2017، واطلقا عليه اسم «يوسف أمير»، وقد دخل النجم التركي في صراع قضائي مع زوجته نجاهان، حيث رفع كل منهما دعوى طلاق، وطالب شاشماز في دعوى الطلاق التي رفعها ضد زوجته نجاهان كشيكجي، بتعويض مادي بقيمة 10 مليون ليرة، بالإضافة لحضانة الطفلين، كما طالب بمنع سفر الطفلين خارج تركيا، حيث أن والدتهما تحمل الجنسية الألمانية.

أما زوجة شاشماز، فقد اتهمته في دعوى الطلاق التي رفعتها، بممارسة العنف الجسدي والنفسي والجنسي، وطالبته بتعويض مادي بقيمة 20 مليون ليرة تركية، بالإضافة لنفقة بقيمة 60 ألف ليرة شهرياً لها ولطفليها، كما ادّعت بتعرضها لتهديدات من قبل النجم التركي.

من ناحية أخرى، عُرض لمحمد نجاتي شاشماز مؤخراً مسلسله الجديد «الحراس»، وهو العمل الذي ينتمي لفئة الأعمال البوليسية السياسية الاجتماعية على نفس شاكلة «وادي الذئاب».