شكرا لقرائتكم خبر عن عملاقة السيارات شركة "تويوتا" تتحول إلى وحش كاسر بعد التعديل..."صور" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الشركة اليابانية " والد" لتعديل السيارات، صورا للنسخة المعدلة ، من تويتا هايلكس، والتي وضعت لها اسم الثور الأسود. وأظهرت الصور التي نشرتها الشركة عبر حسابها " إنستغرام" أن السيارة بفضل المصد الأمامي الضخم والمصابيح المُحدثة، مع الإطارات الضخمة وغطاء المحرك البارز، بالإضافة إلى نظام العادم الجانبي ثلاثي الأنابيب وجناح السقف الخلفي، تحولت السيارة إلى وحش كاسر. جديد "الخليج 365" Advertisements وتميزت السيارة المعدلة بأضواء"LED" الموجودة في جناح السقف الامامي فضلا عن بتصميمها المشابة لذلك الموجود في نسخة بايثون الأسود لسوزوكي جيمني والتي تم الكشف عنها العام الماضي.

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