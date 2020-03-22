شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: الحوثيون يفاجئون الجميع ويصدرون قبل قليل بيان عسكري حول معركة مأرب والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أعلن المتحدث العسكري لجماعة الحوثيين، يحيى سريع، مساء اليوم السبت، تصدي دفاعات جماعته لتشكيل قتالي مكون من طائرات التحالف العربي في سماء مديرية صرواح بمحافظة مأرب.
وقال سريع في تغريدة على "تويتر" رصدها "يمن برس" إن الدفاعات الجوية تصدت في تمام الساعة العاشرة وثلاث دقائق من مساء اليوم لتشكيل قتالي من الطيران الحربي في أجواء مديرية صرواح بمحافظة مأرب وأجبرته على مغادرة الأجواء.
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وتشهد مديرية صرواح بمحافظة مأرب (شرقي البلاد) معارك عنيفة منذ أسابيع بين القوات الحكومية ومسلحي الحوثيين.
وخلال الساعات 24 الماضية شنت مقاتلات التحالف نحو 40 غارة على مواقع الحوثيين في محافظتي مأرب والجوف بحسب مصادر عسكرية.
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