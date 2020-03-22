شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : وزارة الداخلية السعودية توجه قبل قليل نداء هام وعاجل لكل المواطنين والمقميين ...بيان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طالبت وزارة الداخلية، جميع المواطنين والمقيمين، بالالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

ونشرت الوزارة فيديو توعوي على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قائلة إنها سعت منذ اللحظة الأولى للاستعداد التام والتجهز لمواجهة تداعيات الجائحة العالمية، مستكملة: منذ اللحظة الأولى لرفع الجاهزية، لينعم المواطن والمقيم بالأمن والأمان الذي أعتاد عليه”.

وأضافت أن العالم كله في صف واحد لمواجهة هذا التهديد، وفي إطار حرصها على ذلك فإنها تعمل على التكاتف مع باقي الجهات المعنية لحماية الأرواح والممتلكات، لذا فإن امتثال المواطنين والمقيمين للقرارات سوف يساعدها على تخطي الأزمة.

جديد "الخليج 365"

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