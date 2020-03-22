وردنا الآن: إعلان هام من وزارة الخدمة المدنية في صنعاء إلى جميع موظفي الدولة والقطاع الخاص

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عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات تعليق العمل بنظام البصمة في كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط والقطاع الخاص لمدة شهر اعتبارا من يوم غد الاثنين. وأوضحت الوزارة في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه أن قرار تعليق العمل بالبصمة الوظيفية يأتي تنفيذا لقرارات اللجنة الوزارية العليا ومذكرة وزارة الصحة العامة والسكان كإجراء إحترازي لمواجهة فيروس كورونا على أن يتم إثبات الحضور والانصراف بوسائل إدارية أخرى. جديد "الخليج 365" Advertisements وأهابت الوزارة بوحدات الخدمة العامة المركزية والمحلية الالتزام بتعليق نظام بصمة الحضور والانصراف خلال المدة المحددة مع اتخاذ الإجراءات الوقائية التي سيتم تعميمها لكافة الأجهزة والوحدات في القطاعين العام والخاص. وأشار البيان إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص الوزارة على المساهمة الفاعلة إلى جانب أجهزة ومؤسسات الدولة في اتخاذ التدابير الاحترازية لمواجهة كورونا.

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