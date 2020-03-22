شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. مخلوق غريب يصعد في السماء وسط دخان كثيف في الصين يشتبه بعلاقته بكورونا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت وسائل إعلامية غربية فيديو قالت إنه تم تصويره في الصين في مدينة "ووهان" بعدسة أحد المصورين وأن عدداً من السكان شاهدوا مخلوق غريب يصعد في السماء وسط دخان كثيف على إثر إطلاق صاوريخ وسط صرخات الناس، حيث وجهت وسائل الاعلام الغربية ، هل غادر فيروس كورونا الصين ؟!.

ويأتي ذلك في ظل الاتهامات المتبادلة مابين الصين من جهة وأمريكا ومعها الغرب حول انتشار وباء فيروس كورونا وتوجيهة الأطراف التهم بينهما إلى أنها حرب بيولوجية اتهمت خارجية الصين أمريكا بانها من تقف خلفها.

وردت أمريكا على لسان رئسيها "ترامب " بأنه فيروس صيني في الوقت الذي يترقب العالم خروج لقاح يقضي على الوباء الذي صنفته منظمة الصحة العالمية بانه "جائحة" .

جديد "الخليج 365"

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