شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل.. رجل يلقي بعروسه من الدور العاشر.. والسبب صادم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف رجال الأمن المصري لغز سقوط عروس قبل موعد زفافها بيوم واحد بعد سقوطها من الدور العاشر حيث تبين أن هناك خلاف نشب بين الزوجة وعريسها، وانتهى الشجار بأن الشاب قذف بها من شرفة المنزل لتسقط على الأرض وتتوفي على الفور.

وتمكنت قوات الأمن من القبض عليه وبمواجهته اعترف بتفاصيل الجريمة البشعة، ، وتم إلقاء القبض على العريس، الذي اعترف بارتكاب الجريمة، وتم حبسه على ذمة التحقيق.





ويذكر أن عدد الحوادث في مصر قد زاد بشكل ملحوظ في السنوات الاخيرة بالتزامن مع تدهور الأوضاع الاقتصادية.

جديد "الخليج 365"

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