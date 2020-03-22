شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة..اعلان أسماء المستشفيات التي تم تجهيزها لاستقبال إصابات كورونا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت وزارة الصحة العامة والسكان في صنعاء، أسماء المستشفيات التي تم تقليص خدماتها استعدادا لمواجهة أي تفشي لوباء كورونا المستجد. وأوضح وزير الصحة في حكومة الحوثيين الدكتور طه المتوكل خلال مؤتمر صحفي عُقده امس الجمعة بأمانة العاصمة، حول آخر المستجدات في سياق المواجهة العالمية لتفشي وباء كورونا، أن المستشفيات التي تم تقليص خدماتها هي: مستشفى الكويت و زايد بصنعاء، مستشفى جبله بإب, والجمهوري بالمحويت، ومستشفى رداع والثورة بالبيضاء، والوحدة بذمار ومستشفى جحانة ومستشفى الحميات ومستشفى متنة بمحافظة صنعاء و 22 مايو بعمران, و الجمهوري بحجة، والطلح والسلام بصعدة, والسلخانة بالحديدة ومستشفى الحوبان بتعز، ومستشفى الثلايا بريمة ومستشفى الجوف. جديد "الخليج 365" Advertisements وطالب وزير الصحة منظمات الصحة العالمية والصليب الأحمر واليونيسف وصندوق الأمم المتحدة للسكان تحمل مسئولياتها وتجهيز المستشفيات لمواجهة أي تفشي لوباء كورونا.. كما طالب المنظمات الأممية والدولية بتوفير 1000 جهاز تنفس اصطناعي بصورة عاجلة وكحد أدني. وأعلن أن تسجيل المتطوعين ضمن التعبئة الصحية سيكون في مستشفى الكويت والسبعين وملتقى الطالب الجامعي ومكاتب الصحة في المحافظات.

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