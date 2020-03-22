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مشروب الزنجبيل مع النعناع لتقوية المناعة ومقاومة الفيروسات

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عدن - ياسمين التهامي - يضم الزنجبيل، العديد من العناصر الغذائية التي تساهم في ضبط معدلات ضغط الدم؛ فيما عند إضافة النعناع إلى الزنجبيل نحصل على فوائد إضافية، ومنها تهدئة الغثيان والدوار عبر شرب كوب من شاي الزنجبيل مع النعناع.
ويعمل الزنجبيل مع النعناع على تقوية جهاز المناعة لمكافحة أمراض متعددة، ومحاربة نوبات آلام الرأس الحادّة، وتخفيف آلام الدورة الشهرية، نسبةً لقدرته على تخفيض تشنجات العضلات.

وفي السياق نفسه، يؤدي ذلك المشروب إلى المساهمة في مكافحة الديدان المعوية وطرد البكتيريا الضارّة من الجسم؛ فضلًا عن تحسين عمل الجهاز الهضمي والوقاية من عسر الهضم. 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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