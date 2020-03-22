فحص حالتي اشتباه بكورونا في إب وذمار

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

أكدت وزارة الصحة العامة والسكان واللجنة الفنية المشتركة للاستعداد لمواجهة فيروس كورونا، أن الإجراءات التي يتخذها اليمن، هي إجراءات احترازية واستباقية للحفاظ على خلو اليمن من الفيروس الذي وصل لأكثر من 186 دولة.

وأوضح الناطق باسم اللجنة الدكتور عبد الحكيم الكحلاني أن المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة أجرى السبت فحصين لحالتي اشتباه بفيروس كورونا لمواطنين الأول من محافظة إب قدم من السفر من السعودية والآخر من محافظة مأرب دخل أحد المستشفيات بمحافظة ذمار.

وأكد أن نتيجة الفحصين، بينت خلوهما من فيروس كورونا .. لافتا إلى التزام الوزارة واللجنة بالشفافية في التعاطي مع أي حالة اشتباه بهذا الفيروس.