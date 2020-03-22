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كتبت ياسمين التهامي في الأحد 22 مارس 2020 09:57 صباحاً - لمن يشعر بها التواصل مع السلطات .. أول ” علامة ” مميزة تكشف اصابتك بفيروس ” كورونا ” !
تتزايد في العديد من دول العالم الضغوط على النظام الصحي، مع ازدياد عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد، ما يصعب عملية رصد الحالات الجديدة، ويزيد من التساؤلات عن الأعراض التي ينبغي لمن يشعر بها التواصل مع السلطات.
وينقل تقرير نشره موقع قناة “سي أن أن” الأمريكية عن خبراء أن السعال هو أحد الأعراض الأولى التي يشعر بها الشخص عندما يكون مصابا بالفيروس، ولكنه سعال من نوع مختلف.
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ويوضح التقرير أن هذا السعال قد يتشابه مع أعراض الإنفلونزا الاعتيادية وغيرها، لكنه في حالة الإصابة بـ”كوفيد-19″ يأتي جافا، دون سيلان في الأنف ومخاط، مع ألم شديد في الصدر.
وعادة ما تظهر بعد ذلك علامات أخرى من قبيل الإرهاق والحمى وآلام في أجزاء مختلفة من الجسد.
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