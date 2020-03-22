شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ما فعل ”صدام حسين“ لحظة القبض عليه وكيف تعامل مع القاضي في أول جلسة تحقيق .. (فيديو) ينشر لأول مرة والان مع التفاصيل

كتبت ياسمين التهامي في الأحد 22 مارس 2020 09:57 صباحاً - شاهد ما فعل ”صدام حسين“ لحظة القبض عليه وكيف تعامل مع القاضي في أول جلسة تحقيق .. (فيديو) ينشر لأول مرة

انتشر مقطع فيديو نادر للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، والذي يظهر فيه في أول جلسة تحقيق، عقب القبض عليه. وفي أول عبارة تحدث بها صدام حين عندما سئل عن اسمه أجاب بالقول : " صدام حسين المجيد" رئيس جمهورية العراق.

شاهد ايضاً أخر الأخبار من نبأ: Advertisements وأضاف صدام أنني عندما أقول إنني رئيس جمهورية العراق فإنه لا يعني أنني اقصد الجانب الشكلي أو التشبث بالوظيفة، ولكنني أؤكد للشعب العراقي العظيم أنني احترم إرادته. ووجه صدام في جلسة التحقيق للقاضي الذي يرأس الجلسة، عليك أن تتذكر حينما تتهمني أنك قاضي تحكم باسم الشعب، أما مسألة الحكم عليّ فهي لا تهمني.

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