شكرا لمتابعة خبر عن شاهد في الفيديو.. معركة شرسة و مرعبة بين نمس وحية الكوبرا الضخمة ولكن بعد ان أنحصر النمس في الزاوية انقلبت الأمور راساً على عقب ... فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

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