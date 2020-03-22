شكرا لمتابعة خبر عن النجم الأرجنتيني لنادي يوفنتوس الإيطالي باولو ديبالا يعلن إصابته بفيروس كورونا ويكشف وضعه الصحي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد بالفيديو.. افعى ”اناكوندا” عملاقة تلتهم هذا الرجل حياً في دفعة واحدة ! ولكن عندما استيقظ هذا الرجل ووجد نفسة داخل احشاء الأفعى كانتالصدمه التي حيرت العالم بكله؟؟! شاهد(فيديو مرعب) شاهد : خبير صيني شهير في طب “الجهاز التنفسي” يفجر مفاجئ مزلزله ويكشف بشكل حاسم موعد السيطرة على فيروس “كورونا” في كافة أنحاء العالم! شاهد في الفيديو.. معركة شرسة و مرعبة بين نمس وحية الكوبرا الضخمة ولكن بعد ان أنحصر النمس في الزاوية انقلبت الأمور راساً على عقب ... فيديو وزارة الأوقاف المصرية : إغلاق المساجد جاء بعد دراسة.. واتخذنا إجراءات استباقية ضد كورونا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النجم الأرجنتيني لنادي يوفنتوس الإيطالي باولو ديبالا يعلن إصابته بفيروس كورونا ويكشف وضعه الصحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سما برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.