شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل بسيطة للسيطرة على ضغط الدم المرتفع بدون أدوية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وسائل بسيطة للسيطرة على ضغط الدم المرتفع بدون أدوية

Advertisements

شاهد كيف استغلت الأميرة هيا : كورونا على ابن راشد_ ضرب دبي في مقتل وآخر أمل لإنقاذ اقتصاد الإمارة المتهالك يتبخر "تفاصيل"!

تجاهل ضغط الدم المرتفع لمضاعفات يصعب احتواؤها، والتي تصل أحيانًا إلى حدوث جلطة قلبية. وعدَّد الأستاذ بجامعة مانهايم الألمانية، بيرنهارد كرامر، وسائل بسيطة للسيطرة على ضغط الدم المرتفع بدون أدوية، وذلك بالعمل على فقدان الوزن؛ اعتدادًا بأن زيادة وزن الجسم أربعة أرطال يمكن أن تؤدي إلى زيادة في ضغط الدم، وفقًا لموقع «سبوتنيك». وأضاف كرامر، أن التحكم في النظام الغذائي، أحد وسائل السيطرة على ارتفاع ضغط الدم؛ لأن الخضراوات والفواكه ومنتجات الألبان قليلة الدسم تساعد مع تقليل الملح في العلاج، مشيرًا إلى أهمية النشاط البدني وممارسة الركض الخفيف وركوب الدراجات الهوائية والسباحة. وتابع كرامر، أن مرضى ضغط الدم المرتفع عليهم، الإكثار من تناول العصائر الغنية بالبوتاسيوم، بمعدل ربع لتر يوميًا لاسترخاء الأوعية الدموية وتوسيعها، على أن يطبق تلك الوسائل الأشخاص الذين لا يعانون مشكلات صحية أخرى ضمانًا لعدم حدوث مضاعفات جانبية تؤثر سلبًا عليهم. كانت دراسة علمية، أكدت أن شرب عصير الطماطم (غير المملح)، يمكنه تقليل أعراض ارتفاع ضغط الدم، مشيرة إلى أن من بين الطرق الأخرى لتجنب الإصابة بالمرض، تقليل كمية استهلاك الكافيين والحصول على ست ساعات من النوم على الأقل. وارتفاع ضغط الدم، مرض يُعانيه الكثيرون في مختلف أنحاء العالم، وهو حالة مرضية نادرًا ما تكون أعراضها ملحوظة؛ لذلك إذا استمرت من دون علاج، فقد يزيد خطر تطور المشكلة.