شكرا لقرائتكم خبر عن هام جدا لن تصدق .. السعودية تبشر العالمين بخبر إنتاج علاج نهائي وفعال يقضي على كورونا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - < >نجحت الصين في تطوير لقاح ضد فايروس كورونا، بعد أشهر من انتشار الوباء الذي اجتاح قرابة 150 دولة. أهم الأخبار من الخليج 365:​ Advertisements وأعلن السفير الصيني في السعودية تشن وي تشينغ، على حسابه في «تويتر» ، أن باحثين صينيين تابعين للأكاديمية العسكرية للعلوم الطبية، اختبروا لقاحا «آمنا وفعالا» ضد الفايروس، بقيادة الباحثة تشين وي التي دمرت إيبولا قبلاً،

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هام جدا لن تصدق .. السعودية تبشر العالمين بخبر إنتاج علاج نهائي وفعال يقضي على كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ناس تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.