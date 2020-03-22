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صنعاء - ياسمين الخيامي - وزير الصحة الامريكي يضع 3 خطوات سهلة وبسيطة تنقذك من فيروس كورنا القاتل وتحميك انت وافراد عائلتك من هذا الفيروس الفتاك ( يمكنك القيام بها في منزلك)

2020/03/22 الساعة 09:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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