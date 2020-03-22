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صنعاء - ياسمين الخيامي - تستطيع بنفسك دون الحاجة لطبيب معرفة ان كنت انت او احد افراد اسرتك مصاب بفيروس كورنا..عليك فقط القيام بهذه الخطوة البسيطة عندما تصحو من نومك

2020/03/22 الساعة 09:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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