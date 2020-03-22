قتلى وجرحى في اشتباكات بين قيادات حوثية ومتحوثين شرقي تعز

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مارس 2020 تعز - الخليج 365 لقي 3 من قيادات مليشيا الحوثي الإنقلابية مصرعهم كما قتل 2 من المتحوثين، في اشتباكات عنيفة في منطقة الذكرة شمال شرقي تعز.

Advertisements وذكر مصدر محلي قوله "الاشتباكات بين الحوثيين والمتحوثين أدت إلى مقتل المتحوث عبدالرزاق البحر وعدنان الجنيد". وتابع المصدر: "إن 3 من قيادات مليشيات الحوثي ينتمون لمحافظة صعدة بينهم مسؤول إمداد جبهة الستين المدعو محمد المروني المكنى ابو ضياء قتلوا في ذات الإشتباكات".

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