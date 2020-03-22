مستشفيات الحديدة تستقبل 18 قتيلا و28 جريحا حوثيا 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مارس 2020 الحديدة - الخليج 365 استقبلت مستشفيات مدينة الحديدة عشرات القتلى والجرحى من عناصر مليشيات الحوثي خلال اليومين الماضيين.

Advertisements وقال مصدر مطلع ان مستشفيات مدينة الحديدة استقبلت 18 قتيلا و 28 جريحا من من عناصر المليشيات. وأكد المصدر أن جميع القتلى والجرحى من الحوثيين في مستشفيات الحديدة وصلوا من جبهات الساحل الغربي. وكانت مليشيات الحوثية قد رفعت من وتيرة عمليتها العسكرية في الأيام الأخيرة على مواقع القوات المشتركة في مختلف جبهات القتال بالحديدة ولكنها قوبلت بهزائم ساحقة.

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