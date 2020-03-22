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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وثيقة.. الخنبشي يوجه محافظي المحافظات بإتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية وتجهيز مراكز الحجر الصحي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
وجه نائب رئيس الوزراء د.سالم الخنبشي محافظي المحافظات باتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية وتجهيز مراكز الحجر الصحي وفرق الترصد الوبائي في مختلف المنافذ وتشكيل فرق عمل للتوعية والحد من ظاهرة وصول اللاجئين الغير شرعيين من القرن الافريقي، ضمن جهود الحكومة لمواجهة فيروس كورونا.
وجاء في الوثيقة التي أصدرها مكتب نائب رئيس الوزاء أن على المحافظين تقديم كل أشكال الدعم والمساندة لمكاتب الصحة العامة والسكان كلا في محافظته حتى تتمكن من تنفيذ المهام المكلفة لها من مواجهة فايروس كورونا .
تضمنت الوثيقة خمسة توجيهات هي تقديم أشكال الدعم والمساندة والتنسيق والإشراف المباشر مع مكاتب الصحة والتنسيق مع الوحدات العسكرية والأمنية وتعزيز الشراكة المجتمعية في حملات الترصد الوبائي لفيروس كورونا وتفعيل اكثر وحدات خفر الأمنية للحد من ظاهرة وصول اللاجئين غير الشرعيين من القرن الافريقي.
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