عاجل وخطير : الحرب العالمية الثالثة تشتعل بين أمريكا والصين واندلاع الشرارة الأولى وحشد عسكري غير مسبوق في العالم للأسلحة النووية"

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عدن - ياسمين التهامي - ربط الأم فى السرير وأخذ هدايا منها..أغرب طرق الاحتفال بعيد الأم حول العالم منظمة الصحة العالمية توجه دعوة عاجله وطارئة لجميع انحاء العالم لتناول هذه المشروبات التي تتواجد في منازلكم إذا أراتو إنقاذ حياتكم بئنفسكم من كورونا .. لن تصدقو ماهي شاهد مفاجاة صادمة لكل السعودين .. ومالم يخطر على بالهم .. وادهشت الجميع .. ماعلاقة سارة الودعاني وسعاد الجابر بخاطفة الدمام مشهد “مرعب” لأم تعبر الطريق وهي تحمل طفلها.. وما حدث لم يكن في الحسبان (شاهد بالفيديو) ماذا حدث؟

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