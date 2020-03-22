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عدن - ياسمين التهامي - وردنا : إيران تعلن إنتاج دواء لعلاج “كورونا” سيكون في الأسواق خلال أيام تفاصيل ؟!
أعلن رئيس منظمة الأغذية والأدوية الإيرانية محمد رضا شانة ساز، السبت، أن إيران أنتجت دواء تركيبياً لعلاج فيروس كورونا سيكون جاهزاً في الأسواق في غصون 10 أيام.
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وقال ساز إن طهران تمكنت من إنتاج
دواء لعلاج المصابين بفيروس كورونا، وإن هذا الدواء سيتم توزيعه في الأسواق في غضون أسبوع إلى عشرة أيام.
وأضاف شانه ساز إنه تم إدخال المواد الأولية الخاصة بالدواء أمس إلى إيران، مؤكداً أن عملية إنتاج الدواء الإيراني قد بدأت عملياً.
وأكد المسؤول الإيراني أنه تم اختبار الدواء على عدد من المرضى، مضيفاً أنه خضع للاختبار السريري وحصل على الرخص اللازمة.
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