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عدن - ياسمين التهامي - من فوائده مقاومة السرطان.. تعرف على أفضل مشروب سحري تبدأ به يومك

Advertisements شاهد كيف استغلت الأميرة هيا : كورونا على ابن راشد_ ضرب دبي في مقتل وآخر أمل لإنقاذ اقتصاد الإمارة المتهالك يتبخر "تفاصيل"! . الماء مع الليمون من المشروبات المهمة بسبب الفوائد الكبيرة التي يقدمها للجسم وينصح بتناوله قبل الإفطار بنصف ساعة على الأقل حيث يعتبر علاجاً صحيّاً يساعد الجهاز الهضميّ ويسهّل خروج الفضلات من الجسم ويقاوم السرطان. طرد السموم من الجسم يساعد في طرد السموم من الجسم، ويخفّف من مشاكل عسر الهضم. كما يقي من نزلات البرد ويعتبر مضاداً قوياً للإنفلونزا، والاعتياد على شربه يساعد الجسم على تجنّب الإصابة بها. ويحمي من مشاكل العيون كإعتام عدسة العين ويعمل على تقوية النظر. مفيد للبشرة يقلّل من ظهور حبّ الشباب، كما يؤثّر على البشرة بشكل إيجابيّ، حيث يمنحها نضارةً، ويحمي من التجاعيد، ويعالج الدمامل والرؤوس السوداء، ويقلّل من فرص ترسيب الدهون. ويقلّل الليمون من الآلام والتهاب المفاصل، كما يعالج آلام الفخذ والساق في حالة الإصابة بعرق النسا. ويساعد في تنظيف الأمعاء كالحموضة وانتفاخ البطن والغازات وكذلك المغص. علاج صفراوية الكبد وسهولة الهضم كما يخفّف حالات الملاريا ويؤثّر في علاج صفراوية الكبد أو الغثيان، وهو أحد أعراض اضطراب الكبد والتي تتسبّب في حدوث الإمساك والصداع. يسرع هضم الطعام وخاصةً وجبة الإفطار، وسيكون قادرا على امتصاص المواد الغذائية من الإفطار بأكثر فعالية، ويساهم في إذابة حمض اليوريك وغيره من سموم الكبد. يقلّل من نسبة نمو سرطان الجلد يقلّل من نسبة نمو سرطان الجلد وانتشاره في الجسم وانكماش حجمه ويعالج التهاب القصبات ويوقف السعال ويعتبر أفضل علاج لمرضى الربو والتحسس. يقضي على رائحة الفم الكريهة ويخفّف من آلام الأسنان المزعجة، ويدعم اللثة ويقويها بسبب وجود حمض الليمون الذي يقوي الأسنان. ويزيل التعب والتوتر، ويكسب الجسم حيوية ونشاطاً طول النهار . الماء مع الليمون من المشروبات المهمة بسبب الفوائد الكبيرة التي يقدمها للجسم وينصح بتناوله قبل الإفطار بنصف ساعة على الأقل حيث يعتبر علاجاً صحيّاً يساعد الجهاز الهضميّ ويسهّل خروج الفضلات من الجسم ويقاوم السرطان. طرد السموم من الجسم يساعد في طرد السموم من الجسم، ويخفّف من مشاكل عسر الهضم. كما يقي من نزلات البرد ويعتبر مضاداً قوياً للإنفلونزا، والاعتياد على شربه يساعد الجسم على تجنّب الإصابة بها. ويحمي من مشاكل العيون كإعتام عدسة العين ويعمل على تقوية النظر. مفيد للبشرة يقلّل من ظهور حبّ الشباب، كما يؤثّر على البشرة بشكل إيجابيّ، حيث يمنحها نضارةً، ويحمي من التجاعيد، ويعالج الدمامل والرؤوس السوداء، ويقلّل من فرص ترسيب الدهون. ويقلّل الليمون من الآلام والتهاب المفاصل، كما يعالج آلام الفخذ والساق في حالة الإصابة بعرق النسا. ويساعد في تنظيف الأمعاء كالحموضة وانتفاخ البطن والغازات وكذلك المغص. علاج صفراوية الكبد وسهولة الهضم كما يخفّف حالات الملاريا ويؤثّر في علاج صفراوية الكبد أو الغثيان، وهو أحد أعراض اضطراب الكبد والتي تتسبّب في حدوث الإمساك والصداع. يسرع هضم الطعام وخاصةً وجبة الإفطار، وسيكون قادرا على امتصاص المواد الغذائية من الإفطار بأكثر فعالية، ويساهم في إذابة حمض اليوريك وغيره من سموم الكبد. يقلّل من نسبة نمو سرطان الجلد يقلّل من نسبة نمو سرطان الجلد وانتشاره في الجسم وانكماش حجمه ويعالج التهاب القصبات ويوقف السعال ويعتبر أفضل علاج لمرضى الربو والتحسس. يقضي على رائحة الفم الكريهة ويخفّف من آلام الأسنان المزعجة، ويدعم اللثة ويقويها بسبب وجود حمض الليمون الذي يقوي الأسنان. ويزيل التعب والتوتر، ويكسب الجسم حيوية ونشاطاً طول النهار

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